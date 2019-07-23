كشف الفنان محمد عز عن اقتحامه مجال الغناء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "أغنية (شعبان دلع)..قريبا إن شاء الله.. كلمات إسلام القباري.. ألحان و توزيع شريف حمدان".
وعلقت الفنانة أيتن عامر قائلة: "ايوه بقا"، و علقت الفنانة كارولين عزمي كاتبة: "مبرووووووك يا عززز".
يذكر أن الفنان محمد عز يشارك في بطولة فيلم "استدعاء ولي عمرو"، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري،وبطولة كل من حورية فرغلى، انتصار، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، صبرى فواز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، و غيرهم من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تهنئة زملائه.. لأول مرة محمد عز يقتحم عالم الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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