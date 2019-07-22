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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:43 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كانت نشرته الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة تظهر فيه من عشاء جمعها بالممثلين السوريين محمود نصر وكاريس بشار وذلك بحضور زوجها فريد رحمة.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، فتساءلوا عن سبب هذا اللقاء، وإن كان تمهيداً لعمل فني يجمعهم قريباً.
ومن ناحية أخرى، كانت تمنت عبد النور بالأمس على متابعيها ان يتقبلوا اختلاف الاديان مع احترامها وبعد نشرت صورة القديس شربل بمناسبة يوم ميلاده عادت وردت على بعض الجهلاء الذين لا يتقبلون الاختلاف وقالت:
“انا مسيحية وبفتخر واحترم كل الاديان السماوية واتمنى الاحترام المتبادل اما اي حداً رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سيرين عبد النور تجتمع بهذين الممثلين السوريين.. فهل من عمل يجمعهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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