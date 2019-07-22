عودة سينمائية لنجم الروك البريطاني ميك جاجر بعد 18 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود نجم الروك البريطاني ميك جاجر إلى السينما من جديد، بفيلمه "ذي برنت أورانج هيريزي" الذي يعرض في ختام مهرجان البندقية، سبتمبر/أيلول المقبل.

والفيلم من إخراج الإيطالي جوزيبي كابوتوندي، ومقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للأمريكي تشارلز ويلفورد، وويقوم ببطولته الكندي دونالد ساذرلاند، والدنماركي كلايس بانج، والأسترالية إليزابيث ديبيكي، بحسب ما أعلنه منظمو المهرجان.



وعاود ميك جاجر (76 عاما) قائد فرقة "رولينج ستونز"، جولته الأمريكية بشيكاجو "نو فيلتر تور"، التي توقفت قبل شهرين بسبب مشاكل صحية أًصيب بها، وصعد النجم إلى المسرح مجدداً، بعد عملية جراحية لتغيير صمام في القلب.

وفي عودته إلى السينما، يؤدي جاجر دور جامع أعمال فنية ثري، مهووس بالرسام المنزوي جيروم ديبني، وسيقترح على حبيبين لقاء مع ديبني مقابل سرقة تحفة فنية من محترفة.

ويُقدَّم الفيلم في الـ7 من سبتمبر/حزيران في عرض عالمي أول، بختام المهرجان، وقد شارك نجم الروك العالمي في حوالي 10 أفلام روائية طويلة كان آخرها عام 2001 بعنوان "ذي مان فرو إيليزيان فيلد" لجورج هيكنلوبر.