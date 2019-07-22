وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض

القاهرة - لايف ستايل
أعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية صابرين بورشيد، خبر وفاتها صباح اليوم، الإثنين، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
قال بورشيد في منشوره على "إنستجرام": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين، عظم الله أجركم".
كانت الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ أخيرًا، وكانت تتلقى العلاج المكثف بعد تشخيص حالتها بإصابتها بـ3 أورام في المخ.
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