بعد تدهور حالته الصحية 4 أزمات في حياة فاروق الفيشاوي

بعد تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوى حيث تدرس أسرته نقله إلى المستشفى فى حالة تدهور الحالة بشكل أسوأ، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التى يمر بها، حيث مر بعدد من الأزمات الصعبة فى مشواره الفنى، إلا أنه كان يخرج منتصرًا بشجاعته وحب الجمهور له.

حالته الصحية :

وأكد مصدر مقرب من الفنان فاروق الفيشاوي، أنه حالته الصحية حرجة وتقوم أسرته حاليًا بإجراء بعض الترتيبات لنقلة إلى أحد المستشفيات الخاصة.

أن الفنان فاروق الفيشاوي داخل منزله حاليًا، وتحديدًا داخل غرفة تتوفر فيها بعض الأجهزة الطبية اللازمة لحالته، ويتواجد بجواره كل أفراد أسرته، ويدرسون نقله خلال الساعات القادمة إلى المستشفى.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #فاروق الفيشاوى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.

الإدمان :

بينما هو فى مرحلة شبابه تعرض الفيشاوى إلى أزمة كبيرة، بعد أن قام بإدمان المخدرات، ولكن مشاعر الأبوة كانت دافعا إلى إقلاعه عن تلك العادة، فبعدما شاهده نجله أحمد الفيشاوى فى هذا الوضع ، قرر الأب أن يقلع عن هذا الأمر ، وخرج بشجاعته ليعلن عن تجربته، حتى تكون عبرة الى الشباب ولا يقعون فى هذا الفخ.

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إنكار نسب الحفيدة :

وأما أهم القضايا التى شغلت الرأى العام والتى أثارت الجدل فبطل الحكاية كان أحمد الفيشاوي نجل الفنان فى مقتبل مشواره الفنى والده فنان كبير بحجم فاروق الفيشاوى، لذا فقد حظيت القضية باهتمام جماهيرى وصحفي، بعد أن رفض أحمد الفيشاوي ووالده الاعتراف بنسب ابنته، فقضت المحكمة بثبوت النسب، وما كان من الفيشاوي الكبير، بعد ذلك إلا أن يغمر تلك الفتاة بحنانه ، وأصبحت لا تفارقه فى كثير من الأحيان.

ضبط وإحضار :

أصدرت نيابة التهرب الضريبي قرارا بضبط وإحضار للفنان فاروق الفيشاوي لـ سداد باقي مستحقات الضريبة المقدرة بــ 160 ألف جنيه ، وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام الفنان فاروق الفيشاوي بالمشاركة في عدد من المسلسلات والحملات الدعائية وأنه متبقٍ عليه مبلغ 160 ألف جنيه لم يسددها.

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