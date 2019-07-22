بعد غياب 3 سنوات علي ربيع يكشف عن مشاركته في فيلم جديد

كشف نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، عن عودته للسينما بفيلم جديد لم يكشف عن تفاصيله.

وعلق "ربيع" على فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا: " أنا الأسد أهو، ملك الأسفلت، جبل أهدو شارع أسدو".

وتابع ربيع: " بنحضر للفيلم الجديد، راجعين للسينما انتظروني، إن شاء الله قريباً".

يذكر أن اَخر أعمال الفنان علي ربيع السينمائية فيلم "حسن وبقلظ" عام 2016، وشارك في بطولته كريم عفيفي، ويسرا اللوزي، مصطفى خاطر، محمد أسامة، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج وائل إحسان.

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