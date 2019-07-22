محمد هنيدي يستعيد ذكراه مع الفنان الراحل عزت أبو عوف

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع من فيلم " رمضان مبروك أبو العلمين حمودة " وهو مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

علق هنيدي قائلا:" هنيدي يقابل الوزير عزت أبو عوف في رمضان مبروك أبو العلمين".

والتعليقات جائت بالدعاء للفنان الراحل عزت أبو عوف ومنهم من المتابعين ذكرة بأهم أعماله الفنية .

يجسد الفنان محمد هنيدي نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع" باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، وإخراج إسلام خيرى

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