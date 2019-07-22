تعرف على الموعد الرسمي لطرح ألبوم عمرو دياب "أنا غير"

كشف موقع آي تونز موعد طرح ألبوم عمرو دياب "أنا غير" بشكل رسمي.

وأوضح الموقع أنه سيكون 26 سبتمبر المقبل، وذلك عقب طرح أغانيه تباعا خلال شهر أغسطس، ويواصل عمرو حاليا العمل على الشكل النهائي للألبوم، وأجرى أكثر من تعديل عليه خلال الفترة الماضية، وقام للمرة الثانية بتأجيل فكرة ضم أغنية "أكبر طموحه" التي سبق وغناها بالحفل الذي أحياه سبتمبر الماضي في كايرو فيستيفال. حسبما كشف مصدر مقرب منه لمصراوي.

عمرو كان قد طرح البوستر الخاص بالألبوم، كاشفا عن اسمه "أنا غير" التي يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق، كما طرح برومو أغنية "بحبه" التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

ويعود عمرو في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري "موزعا موسيقيا" والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وصابر كمال، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمدي، وخالد تاج الدين، وإسلام زكي، وتولى أسامه الهندي توزيع غالبية أغانيه.

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وسيحيي عمرو الخميس المقبل 27 يوليو للعام الثاني على التوالي الحفل المقام في جزيرة ميكونوس اليونانية، ويقيم في منتصف أغسطس حفله السنوي بالساحل الشمالي، في العلمين الجديدة

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