شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عقد قران هبة السيسى والفنانون يشاركون فرحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هبة السيسى، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها وزفافها على باسل الأمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين ومشاركة هبة السيسى فرحتها، منهم دنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء هانى البحيرى، ونرمين ماهر وزوجها حسام فارس، وياسمين جمال، ياسمين نيازى، حسام خليل، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة هبة السيسى عرفها الجمهور من خلال مشاركتها بفيلم "كتكوت" للنجم محمد سعد، والتى تدور أحداثه حول كتكوت الذى تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الإرهابى الدولى، وبأسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى فى الشكل والتصرفات ويحل محله فى العملية الإرهابية ويوقفها، ولكنه يفشل، لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها فى وسط المواسير بالنيل لتنفجر، ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ.