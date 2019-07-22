شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن × أكشن.. شاهد الإعلان الرسمى لفيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة سينرجى للإنتاج الفنى والسينمائى الستار عن الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من النجوم، المقرر عرضه فى سباق عيد الأضحى المبارك المقبل، وبالتحديد يوم 8 أغسطس.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الإعلان الرسمى الأول للفيلم، منذ قليل، محققاً عشرات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق قليلة.

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وفى سياق متصل، يواصل المخرج طارق العريان إجراء عليات المونتاج والمكساج للفيلم، حيث يتبقى عدد ضئيل من المشاهد وينتهى العريان من مونتاج الفيلم نهائيا، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن الأفيشات الرسمية للأبطال خلال الأيام المقبلة التى تصدرها الـ4 نجوم، وهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوى.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.