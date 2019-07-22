هنرى كافيل يتوسط طاقم عمل مسلسل The Witcher الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الممثل العالمى هنري كافيل لجلسة تصوير جديدة توسط فيها طاقم عمل مسلسله الجديد The Witcher المقرر عرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، نهاية العام الحالى. ويقود كافيل الذى اشتهر بدور "سوبر مان" فى سلسلة أفلام DC، بطولة العمل الدرامى الجديد الذى تدور أحداثه، حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد، والذى يسعى للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس فى كثير من الأحيان أنهم أكثر شراً من الوحوش. Advertisements مسلسل The Witcher من بطولة هنرى كافيل، فريا آلان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو.

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