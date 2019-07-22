شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الرسمى لفيلم توم هانكس A Beautiful Day in the Neighborhood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم " A Beautiful Day in the Neighborhood " التريلر الرسمي للعمل ، و الذي يقوم ببطولته نجم هوليوود الشهير توم هانكس ، ووصلت مده التيلر الى دقيقتين و نصف جمعت عدد من اللقطات من العمر المقرر عرضه في نوفمبر المقبل .

فيلم " A Beautiful Day in the Neighborhood " هو عمل مبني علي قصة حقيقية حول صداقة بين فريد روجرز والصحفي توم جونود ، و يشارك توم هانكس بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من ابرزهم كريس كوبر و ماثيو ريس و مادي كورمان و كتيي كريستال و غيرهم .