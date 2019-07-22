شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الرسمى لفيلم توم هانكس A Beautiful Day in the Neighborhood والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم " A Beautiful Day in the Neighborhood " التريلر الرسمي للعمل ، و الذي يقوم ببطولته نجم هوليوود الشهير توم هانكس ، ووصلت مده التيلر الى دقيقتين و نصف جمعت عدد من اللقطات من العمر المقرر عرضه في نوفمبر المقبل .
فيلم " A Beautiful Day in the Neighborhood " هو عمل مبني علي قصة حقيقية حول صداقة بين فريد روجرز والصحفي توم جونود ، و يشارك توم هانكس بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من ابرزهم كريس كوبر و ماثيو ريس و مادي كورمان و كتيي كريستال و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التريلر الرسمى لفيلم توم هانكس A Beautiful Day in the Neighborhood لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.