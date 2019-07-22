هل يلحق فيلم تامر حسني الجديد بموسم عيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال محمد عبد المعطي، مؤلف فيلم "كل سنة وأنت طيب"، إن خروج العمل من المنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل "غير مؤكد".
وانتشر مؤخرًا أن الشركة المنتجة استقرت على خروج الفيلم من موسم عيد الأضحى المقبل، وطرحه في موسم إجازة نصف العام.
إلا أن مؤل العمل أوضح، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى": "يتبقى 3 أيام تصوير للانتهاء من العمل بشكل كامل... سيتم التصوير في (المعادى والهرم والطريق الصحراوي)، ونعمل كل ما في وسعنا لعرض الفيلم في عيد الأضحى".
وأضاف: "يتم حاليًا تكثيف عمليات المونتاج تزامنًا مع التصوير، حتى يكون العمل جاهزًا للعرض، واللحاق بموسم العيد".
"كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومن إخراج سعيد الماروق.
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