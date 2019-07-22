دوللى شاهين تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: طرحت المطربة دوللى شاهين، بوستر أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. ونشرت دوللى، صورة لها مع اسم الأغنية عبر حسابها على"انستجرام" وعلقت عليها قائلة: " أغنيتى الجديدة". "الحاجة داعيالك"، من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس. يذكر أن آخر أغانى دوللى شاهين هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقى حازم رأفت، كما أحيت الشهر الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.

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