الصور الأولى من عقد قران هبة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر خبير التغذية هاني أبو النجا، الصور الأولى من عقد قران الفنانة هبة السيسي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وظهرت هبة مع عريسها بفستان الزفاف، من داخل إحدى القاعات بالمسجد الذي يجرى فيه عقد القران. وعلق هاني أبو النجا على الصورقائلًا: " ألف مبروك حبيبتي". يذكر أن الفنانة هبة السيسي سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال كريم محمود، ولديها منه ابنة واحدة تدعي " هيفين".

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