بعد فوزه بالمركز الأول .. سلاف فواخرجي توجه رسالة للبطل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للبطل السوري العالمي مجد الدين غزال.

وكتبت سلاف: "مبروك للبطل السوري العالمي مجد الدين غزال، المركز الأول بمسابقة الوثب العالي في الدوري الماسي لندن، فوز بعد فوز وبطولة بعد بطولة بنفتخر فيك، مبروك لسوريا".

مجد الدين غزال من مواليد 21 أبريل 1987، ويبلغ طوله 193، ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوثب العالي.