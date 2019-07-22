محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للبطل السوري العالمي مجد الدين غزال.
وكتبت سلاف: "مبروك للبطل السوري العالمي مجد الدين غزال، المركز الأول بمسابقة الوثب العالي في الدوري الماسي لندن، فوز بعد فوز وبطولة بعد بطولة بنفتخر فيك، مبروك لسوريا".
مجد الدين غزال من مواليد 21 أبريل 1987، ويبلغ طوله 193، ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوثب العالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بالمركز الأول .. سلاف فواخرجي توجه رسالة للبطل السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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