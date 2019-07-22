فيديو| تامر عبدالمنعم لمادلين طبر: " عيب اللي عملتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر المنتج والفنان تامر عبدالمنعم عن استيائه من الفنانة مادلين طبر، بعد الخلاف الذي تفجر بينهما بسبب مستحقاتها المادية عن مسلسل " الضاهر".

وقال عبدالمنعم، في أثناء لقائه في برنامج " عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": " اللي عملته مادلين دا عيب، وأنا اكتشفت عيوب كتير أوي في المسلسل ده".

وكانت الفنانة مادلين طبر، قد قامت بتحريك دعوى قضائية ضد تامر عبدالمنعم منتج المسلسل للحصول على مستحاقتها، ورفضت العودة لتصوير مشاهدها المتبقية لحين الحصول على هذه المستحقات.

المسلسل يشارك في بطولته محمد فؤاد، وفريال يوسف، وحسن يوسف، ورغدة، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.