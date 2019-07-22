فيديو| صلاح عبدالله ممازحًا عمرو دياب: " فعلا فيا من الهضبة كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وظهر عبدالله في الفيديو في مشهد جمعه بالفنانة حنان الطويل من فيلم " عسكر في المعسكر"، وجاءت أغنية "بحبه" للفنان عمرو دياب مفبركة على المقطع. Advertisements وعلق الفنان صلاح عبدالله على الفيديو قائلا: "فعلا فيا شبه من الهضبة كتير". وكانت أغنية "بحبه" للفنان عمرو دياب تم تسريبها، مؤخرًا قبل طرح ألبومه الجديد " أنا غير"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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