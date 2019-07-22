مروة ناجى تتسلم جائزة الموهبة الموسيقية بـ"الميما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

أعلنت المطربة مروة ناجى، عن فوزها بجائزة " mema talent award 2018" الموهبة الموسيقية بمسابقة "الميما ميوزك أورد لعام 2018"، والتي ستتسلمها مساء اليوم الإثنين.

ونشرت مروة، عبر حسابها على "تويتر" تفاصيل الجائزة التى حصلت عليها قائلة: "بفضل دعمكم وتصويتكم وتشجيعكم ليا.. بستلم النهاردة جائزة من أهم الجوائز الفنية فى العالم العربى وكل فنان يتمنى إنه يفوز بيها .. شكرًا جزيلاً إدارة الميما، وكل الشكر لكل فرد صوتلى عشان أفوز بالجائزة دى..ألف ألف شكر".

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"الموهبة الموسيقية"، تمنح هذه الجائزة للشخص الذى يحمل ثلاث مواهب أو أكثر وأثبت ذلك من خلال عمل موسيقى فى نفس عام المنافسة.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الميما يقام اليوم الإثنين بفندق كونكورد السلام.