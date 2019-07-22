- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:
أعلنت المطربة مروة ناجى، عن فوزها بجائزة " mema talent award 2018" الموهبة الموسيقية بمسابقة "الميما ميوزك أورد لعام 2018"، والتي ستتسلمها مساء اليوم الإثنين.
ونشرت مروة، عبر حسابها على "تويتر" تفاصيل الجائزة التى حصلت عليها قائلة: "بفضل دعمكم وتصويتكم وتشجيعكم ليا.. بستلم النهاردة جائزة من أهم الجوائز الفنية فى العالم العربى وكل فنان يتمنى إنه يفوز بيها .. شكرًا جزيلاً إدارة الميما، وكل الشكر لكل فرد صوتلى عشان أفوز بالجائزة دى..ألف ألف شكر".
"الموهبة الموسيقية"، تمنح هذه الجائزة للشخص الذى يحمل ثلاث مواهب أو أكثر وأثبت ذلك من خلال عمل موسيقى فى نفس عام المنافسة.
يذكر أن، حفل توزيع جوائز الميما يقام اليوم الإثنين بفندق كونكورد السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجى تتسلم جائزة الموهبة الموسيقية بـ"الميما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.