قبل انطلاق مسرحيته.. سامح حسين يكشف بعض التفاصيل لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا للمسرح القومي الذي سيشهد عرض أحدث مسرحياته "المتفائل".

وكتب حسين في تعليقه على الصورة: "مساء البسمة والتفائل، حابب أقولكم إن ده شكل المسرح القومي حالياً، أقدم وأعظم مسرح فى الوطن العربي ويتبع وزارة الثقافة، أسعار تذاكره (٣٠ ، ٥٠ ، ٧٠ ، ١٠٠) جنيه".

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وأضاف سامح حسين: "ماحدش يقلق من ركنة العربية لأنه أمام جراج الأوبرا مباشرة، وكمان ليه جراج خاص واللي مش معاه عربية ينزل محطة العتبة لو هيركب المترو، أو مواصلة عامة أو خاصة، يعنى مفيش حجة".

وتابع سامح حسين: "مسرحية المتفائل مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، أوعدكم هتتبسطوا وتستمتعوا فى سهرة محترمة ومبهجة.. مستنيكم إبتداءً من يوم الجمعة القادم ٧/٢٦ يومياً الساعه ٩ مساءً إن شاء الله ".

مسرحية "المتفائل"من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامى.