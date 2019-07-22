شاروخان يستجم مع أسرته في المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر النجم الهندي الكبير شاروخان صورًا من عطلته الصيفية بالمالديف، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهر شاروخان في إحدى الصور مع نجله أثناء قيامهما برحلة غطس، وصورة أخرى لابنته، وصورة جمعته بزوجته، وعلق على الصور قائلًا: "انسجام مثالي، وغروب مثالي، وزوجة مثالية !! شكرًا لكم لقضاء عطلة مثالية".

وكانت شركة ديزني العالمية قد طرحت منذ أيام البرومو الرسمي للنسخة الهندية لفيلم "الأسد الملك"، الذي قام خلال نجم بوليوود بتسجيل شريط الصوت الخاص بشخصية "موفاسا" الأسد والد "سيمبا" بطل الفيلم، بينما شارك نجله "أريان خان"، في نفس الفيلم بشخصية "سيمبا".

يذكر أن فيلم الرسوم المتحركة الجديد "الأسد الملك 2019" ، قد تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية، في مطلع الأسبوع الجاري، محققا 185 مليون دولار.