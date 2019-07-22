Sofia Symonds : انافس كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 10:34 مساءً - عبّرت عارضة الأزياء الأميركية من أصول مغربية Sofia Symonds في مقابلة صحفية لها عن طموحها في منافسة نجمات عالميات أبرزهن كيم كارداشيان Kim Kardashian .



Sofia صرّحت أنها بدأت تلمس الشهرة والانتشار وأنها بدأت تتجه نحو منافسة العديد من الوجوه المعروفة على المستوى العالمي، معتبرة أنّ الفضل في انتشارها يعود لنشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً حضورها في مجالات عالم الموضة و الإعلانات.

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Sofia كشفت عن تحضيرات تقوم بها لخوض غمار التمثيل لأول مرة من خلال هوليوود.



واعتبرت العارضة أنها باتت على مستوى الاحتراف كونها " تجاوزت مرحلة التجارب العادية" وفق تصريحها، خصوصاً أنها باتت تتعاون مع وكالات دولية سبق أن تعاملت مع ألمع الوجوه مثل كيم كارداشيان و بيلا حديد Bella Hadid و نعومي كامبل Naom Campbell .

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واعتبرت sofia أنها أول عربية تشكل حالة منافسة للنجمة العالمية كيم كارداشيان التي لم يسبق لأي فتاة أن نافستها معتبرة أنها دخلت المنافسة عن طريق الصدفة وأن الظروف هي التي لعبت دوراً في ذلك قائلة : " أنا لم أتقصد منافسة أحد لكن الظروف أتت لصالحي في الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل" واعتبرت Sofia أن عمرها عامل مهم في مهنتها للوصول إلى ما تطمح إليه: " ربما سنوات عمري تخولني أن احتل موقعاً يناسبني و يتناغم مع طموحاتي" .



وتابعت : أين المشكلة إذا حصلت على موقع كيم كارداشيان ؟ أنا أملك كل المواصفات التي تؤهلني الى مثل هذه المهمة .