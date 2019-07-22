دوللي شاهين تزيح الستار عن أحدث أغانيها

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن أحدث أغانيها بعنوان "الحاجة داعيالك"، حيث طرحت أفيش الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة دوللي شاهين طرحت سابقاً كليب بعنوان "حبيبى غير"، وهو من إخرجها، و كلمات أسير الرياض، و ألحان خالد الجندي، و توزيع حازم رأفت، كما حقق نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا. "حبيبى غير"، وهو من إخرجها، و كلمات أسير الرياض، و ألحان خالد الجندي، و توزيع حازم رأفت، كما حقق نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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