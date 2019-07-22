كشفت الفنانة دوللي شاهين عن أحدث أغانيها بعنوان "الحاجة داعيالك"، حيث طرحت أفيش الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقعالتواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة دوللي شاهين طرحت سابقاً كليب بعنوان"حبيبى غير"، وهو من إخرجها، و كلمات أسير الرياض، و ألحان خالد الجندي، و توزيع حازم رأفت، كما حقق نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تزيح الستار عن أحدث أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.