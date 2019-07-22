مر النجم فاروق الفيشاوي بأوقات صعبة، الأمر الذي استدعى لنقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.
وقام عدد من نجوم الفن بزيارة الفنان فاروق الفيشاوي من بينهم: "سامح الصريطي، كمال أبو رية".
وأكد ابنه "عمر" أن حالة والده بدأت تستجيب للعلاج، كما وافق الفريق الطبي على خروجه و تلقي العلاج من منزله.
وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، الدعاء لوالده بالشفاء العاجل، و تخطي الأزمة الحرجة، وأضافأن والده يتلقى الرعاية الصحية منه شخصيا ومن والدته سمية الألفي.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي صدم حضور حفل افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان لحظة تكريمه، مؤكداً أنه سيتخطي الأزمة و سيهزم المرض اللعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مروره بأزمة صحية.. تفاصيل خروج فاروق الفيشاوي من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.