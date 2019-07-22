بعد مروره بأزمة صحية.. تفاصيل خروج فاروق الفيشاوي من المستشفى

مر النجم فاروق الفيشاوي بأوقات صعبة، الأمر الذي استدعى لنقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

وقام عدد من نجوم الفن بزيارة الفنان فاروق الفيشاوي من بينهم: "سامح الصريطي، كمال أبو رية".

وأكد ابنه "عمر" أن حالة والده بدأت تستجيب للعلاج، كما وافق الفريق الطبي على خروجه و تلقي العلاج من منزله.

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وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، الدعاء لوالده بالشفاء العاجل، و تخطي الأزمة الحرجة، وأضاف

أن والده يتلقى الرعاية الصحية منه شخصيا ومن والدته سمية الألفي.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي صدم حضور حفل افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان لحظة تكريمه، مؤكداً أنه سيتخطي الأزمة و سيهزم المرض اللعين.