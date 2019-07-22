آخرهم عبير صبري والعسيلي.. "فوبيا" غرور الفنانين تصيب الجمهور

آخرهم عبير صبري...أزمة الأزمات تواجه الفنانين عندما تخطئ أيديهم في كتابة كلمات خارجة عن النص، ردًا علي متابعيهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، "الكلمة بحساب"..هذه الجملة يطبقها كثيرًا منا خلال معاملاته دائمًا، ولكن هناك فئة "الشخصيات المشهورة" سواء فنانيين او مطربين او لاعيبة كرة، لابد أن تدَرس وتقييم الكلمة قبل خروجها، لذلك لهما جمهورهم الخاص ومتابعينهم.

ترصد "بوابة الوفد"، أبرز تعليقات الفنانين الخارجة عن النص، والتي آثارت جدلًا بينهم مع متابعيهم، خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ظهر موخرًا الفنان عبير صبري بالرد علي أحدي متابعيها قائلًا: " بس ياحمارة".

عبير صبري لأحدي متابعيها: "ياحمارة يا سليلة البهايم"

هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بطريقة شديدة اللهجة الفنانة عبير صبري نتيجة سبها إحدى متابعات صفحتها على موقع إنستجرام، قائلة لها: "بس ياحمارة يا حيوانة يا سليلة البهايم".

رد الفنانة عبير صبرى جاء عقب تعليق خارج من إحدى المعجبات على صورة لها في العاصمة البريطانية لندن.

وتشارك عبير صبري في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي يناقش المشكلات الاجتماعية التي تحدث بين الزوجين وداخل الأسرة المصرية في حلقات منفصلة متصلة، من

خلال مجموعة من القصص داخل الجزء الواحد.

أحمد فهمي ردًا علي أحد متابعيه: "وأنت مال أهلك ما تحترم الموقف جتك البلا"

وفي لافتة أخري خرج فيه الفنان او الشخصية المشهورة في نقاش خارج عن الطبيعي، دخل الفنان أحمد فهمي، في شجار حاد مع أحد متابعيه عبر صفحته بموقع "إنستجرام"؛ ردًا على انتقاده لنعيه المتأخر الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية فجر الإثنين.

وقال المتابع: "انت لسه فاكر انه مات دلوقتى"، ليرد "فهمي" قائلًا: "وانت مال اهلك ما تحترم الموقف جتك البلا".

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ياسمين صبري تهاجم مصابي متلازمة داون

آثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا، خلال تعليقها لأحد متابعيها، بنشر صورتها وهي تستعرضت رشاقتها بحركة رياضية واقفة علي رأسها، فتفاعل معها الكثيرون من متابعيها فحصدت الصورة على ما يقارب 380 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى العديد من التعليقات.

لكن ثمة تعليق لم يمر مرور الكرام، إذا علق على الصورة قائلًا: "عملت الحركة دي لما كان عمري 6 سنوات".

لم تتجاهل الفنانة الشابة هذا التعليق وردت عليه قائلة: "أراهنك عملت دا.. فهو السبب إن جالك متلازمة داون دلوقتي"، الرد الذي أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه "ياسمين"، إذ جرى وصفه بالسخرية من أصحاب متلازمة داون.

شريف منير لأحد متابعيه: "بلاش تقول لحد يااااه تخنت اوي "

ونشر الفنان شريف منير، منذ عدة أيام صورة له أثناء وجوده على حمام السباحة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وخلال تلك الفترة تلقى شريف منير، العديد من التعليقات على الصورة، إلا أن متابعا علق قائلًا: "كبرت في السن بس ما شاء الله، زي القمر".

الأمر الذى دفع شريف منير يرد عليه قائلًا: "لما حضرتك تلاحظ حاجة على أي حد وممكن تضايقه خليها جواك، يعني بلاش تشوف حد مثلًا وتقوله ياه أنت تخنت أوي، أو ياه مالك خاسس كده، مش يمكن عنده السكر مثلًا، أو مالك كبرت كده"؟ .. ده كلام ساعات بيضايق حتى لو حقيقي، تحياتي".

محمود العسيلي لأحد جمهوره: "معاك واسطة عشان تتصور معايا"

أثار الفنان محمود العسيلي حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته فردّ عليه قائلًا: «حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدًا مثلًا.. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي» وهو الأمر الذي أغضب الكثير منه.