أحلام تنعي صابرين بورشيد وتدعيلها بالرحمة

نعت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي الفنانة البحرينية صابرين بورشيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" نشرت صورة صابرين.
علقت قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها، خبر مفجع ، اللهم اغفر
ورحلت صباح اليوم الإثنين، الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد عن عمر 33 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما أعلن والدها في أبريل الماضي أن حياة صابرين في خطر .
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