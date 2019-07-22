فن ومشاهير

أحلام تنعي صابرين بورشيد وتدعيلها بالرحمة

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نعت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي الفنانة البحرينية صابرين بورشيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" نشرت صورة صابرين.

 

علقت قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها، خبر مفجع ،  ‫اللهم اغفر

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لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها الا الدعاء ، اللهم اجعلنا نلقاها في الجنة ضاحكه مُستبشره واذقها من النعيم ما وعدت به عبادك المؤمنين اللهم اجعل  قبرها نوراً وسلاماً الى يوم يبعثون" .

 

ورحلت صباح اليوم الإثنين، الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد عن عمر 33 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما أعلن والدها في أبريل الماضي أن حياة صابرين في خطر .

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