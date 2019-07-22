نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنانة البحرينية صابرين بورشيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" نشرت صورة عليها آية قرآنية مكنوب عليها :" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". علقت قائلة:" خالص العزاء لأسرة واصدقاء وجمهور الفنانة البحرينية صابرين بورشيد — Advertisements الله يرحمك ويغفر لك ويرزقك صحبة سيدنا النبى". الله يرحمك ويغفر لك ويرزقك صحبة سيدنا النبى". ورحلت صباح اليوم الاثنين، الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد عن عمر 33 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما أعلن والدها في أبريل الماضي أن حياة صابرين في خطر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. نشوى مصطفى تنعي صابرين بورشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.