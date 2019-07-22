سبتمبر المقبل.. عاصي الحلاني يحيى حفلاً غنائياً في قبرص

يحيى النجم عاصي الحلاني حفلاً غنائياً، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر من الشهر المقبل، ومن المقرر إقامته في فندق كونكورد بدولة قبرص. قبرص. يذكر أن الفنان عاصي الحلاني طرح مؤخراً أغنية بعنوان "لبيكي يا جزائر"، وشاركه في الغناء الفنانة ماريتا الحلاني، والأغنية من كلمات مضر شغالة، و ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل ابو عبيد، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. الفنانة ماريتا الحلاني، والأغنية من كلمات مضر شغالة، و ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل ابو عبيد، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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