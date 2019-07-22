اتهام عقيل الرئيسي بأنه عاقاً بوالدته بسبب زوجته.. وهو يرد وموجة من الانتقادات والهجوم!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 مساءً - بعد احتفاله بميلاد حماته، والدة الفنامة فرح الهادي، تعرض الكويتي عقيل الرئيسي لموجة من الانتقادات والهجوم القاسي بسبب مقطع الفيديو المنتشر، وتعالت الاتهامات له بأنه عاقاً بوالدته ويهملها بسبب زوجته.

وكان عقيل ظهر في مقاطع فيديو على سناب شات وهو يساعد فرح في إعداد الطعام وتزيين المنزل وتحضير كافة مستلزمات المفاجأة لوالدتها وبدت عليه السعادة في استقبالها وراح يردد عبارة “تستاهلين”، الامر الذي عرضه للكثير من التعليقات القاسية واتهامه بإهمال والديه مما دفعه للرد بشكل صريح معبراً عن حزنه وغضبه.



وكتب الرئيسي في منشور له عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام “رداً على اللي قالوا وطلعوا اشاعة إني عاق بأمي.. أولاً هذه أمور عائلية خاصة وما أسمح أحد يتدخل فيها.. ثانيا انا الحمد لله اموري طيبة مع الوالدة وما فيها الا العافية… لحد يتدخل باموري ومستخدم اسمي ويحاول يثير الجدل ويستعطف الناس”.

واضاف: “وفي نقطة لازم اوضحها أمام العلن.. بالنسبة لي أمي رقم واحد فيها حياتي وماكو شي بالدنيا ممكن يأثر على علاقتها فيها حتى لو كانت “زوجتي”.. ما في أحد يعلمني شلون اتعامل مع امي.. واللي قاعد يطلع هالاشاعات خل يتعلم ويصلح علاقته بأمه”.

ورغم محاولاته في توضيح الامر وتبرئة نفسه من التهمة الموجهة إليه، استمر العديد من الاشخاص في شن هجوم عليه، مؤكين ان ما قاله لا ينفي سوء معاملته لوالدته، لا سيما وان هناك معلومات انتشرت في وقت سابق عن وجود خلافات بين والدته وزوجته وبأنه اختار الاخيرة ولا يتحدث مع الاولى، الا انه نفى هذه الاخبار تماما واكد بانها ليست اكثر من شائعات.