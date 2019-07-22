سكارليت جوهانسون تخطف الأنظار في مهرجان «Comic-Con International».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختارت النجمة والممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون تصميمات ملابسها من أهم و أشهر دورالأزياء العالمية الشهيرة.

وقد اثارت النجمة البالغة من العمر 34 عاما، الجدل بين المعنيين بالأزياء و الموضة بعد ظهورها في إحدي الفعاليات الخاصة بـ ” Comic-Con International “، حيث كانت إطلالة جوهانسون كلاسيكية مثيرة خطفت الاضواء .

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وارتدت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون ” JUMPSUIT ” ذو تصميم بسيط جمع اللونين الابيض و الأسود و هو من مجموعة تصميمات دار أزياء ” David Koma ” الشهير ، ووصل سعره الي 1356 جنيه استرليني .

وعلى جانب أخر ، يبدو أن هناك خلاف شديد قادم بقوة بين ثنائى من أهم نجمات هوليود وتحديداً سكارليت جوهانسون، وجينيفر لورانس بسبب فيلم سكارليت الأخير “الأرملة السوداء” وهو الفيلم الذى أثار البرومو الخاص به ردود أفعال كبيرة فور طرحه على يوتيوب.

وجاء ذلك بسبب المشاهد التي اقتربت بشدة من فيلم جينيفر لورانس “ريد سبارو” الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه وذلك نظراً لأن موضوع الفيلمين يدور حول نفس القصة لعميلة مخابرات روسية تلعب لصالح المخابرات الأمريكية بعدما تنجح فى تجنيدها لصالحهم.