سيلينا جوميز وصيفة في حفل زفاف ابنة عمتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت بريسيلا ديلون، ابنة عمة النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، بحفل زفافها في مدينة دالاس، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة 19 يوليو.

وقادت سيلينا جوميز حشد وصيفات العروس، بحكم علاقة الصداقة القوية، التي تجمعها بابنة عمتها، حيث أعلنت بريسيلا، أن سيلينا هي وصيفتها في شهر يوليو من عام 2017.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، لعبت دور الوصيفة المترتبة عليها، ابتداء من إطلالتها، إذ أبرزت جمالها بفستان كلاسيكي داكن وكشف عن أكتافها بقصة الأوف شولدر، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج عيون جذاب مع القليل من البلاشر وأحمر الشفاه بلون النيود، وأبرزت معالم وجهها الطفولي بقصة المموج القصير.

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وإلى جانب اهتمامها بإطلالتها، كان على عاتق سيلينا أيضا التحقق والموافقة على تنسيقات الزهور المستخدمة في الزفاف، حيث مرت على المتجر المسئول عن هذه المهمة، وتكفلت بباقي التفاصيل.

وكانت سيلينا جوميز، قد فاجأت، محبيها ومعجبيها، مؤخرا، بإطلالتها المذهلة خلال توجهها لحضور الـ “ after-party ” بعد العرض الخاص بفيلمها ” The Dead Don’t Die ” في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

والملفت للنظر أن النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، ظهرت مرتديه ملابس من القطيفة باللون الأسود اشبه بالـ ” بيجاما”، و خطفت اذهان المعنيين بالأزياء و الموضة.