سيلفستر ستالونى يتجول مع ابنته في شوارع هوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطف نجم الأكشن الأمريكي الشهير سيلفستر ستالوني الأضواء فور ظهوره مع ابنته فى جولة بشوارع هوليوود حيث ظهر في منتهي الرشاقة والقوة البدنية.

وكشف موقع جريدة الديلي ميل البريطانية أن النجم العالمى سيلفستر ستالوني يبدو عليه القوة البدنية رقم تخطيه سن 73 عاما.

وجاء ظهور سيلفستر برفقة ابنته التى تصغره بأكثر من 50 عاما، والذى اعتاد النجم الكبير على التجول معها أثناء فترة استراحته من التصوير أعماله.

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ويواصل حاليا، سيلفستر تصوير مشاهده فى فيلم Rambo V والمقرر عرضه نهاية العام الجارى فى دور العرض السينمائى.

وكان نجم أفلام الحركة والأكشن الأمريكي، سيلفستر ستالون، قد تعرض لهجوم كبير من جانب معجبيه، وذلك بعد الإعلان عن ثمن التقاط صورة “سيلفي” معه في إحدى المناسبات التي أقيمت في بريطانيا، مؤخرا.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، يتطلب من أجل التقاط صورة “سيلفي” مع ستالون، دفع مبلغ 1000 دولار، وذلك في حفل عشاء سيحضره نجم هوليوود الشهير، لإلقاء “قصص لا توصف” عنه، وللترويج لأحدث أفلامه، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام “رامبو”.

ومن المقرر أن يشهد الحدث، المقام في مانشستر ولندن وبرمنجهام، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، الذي يحمل عنوان “أمسية مع سيلفستر ستالون”، مقابلة مباشرة معه على الهواء، وعشاء من 3 أطباق، وطرح نماذج دعائية من أفلامه، وأخيرا مزاد لبيع تذكارات موقعة.