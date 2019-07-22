مرتضى منصور يتوقع تساهل المقاولون أمام الأهلي بالدوري المصري

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على بعض لاعبي فريقه دون ذكر أسمائهم، بجانب لاعبي الجونة ومسؤوليه ولجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التعادل مع النادي الساحلي بالدوري الممتاز.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدفين لمثلهما خارج ملعبه أمام مضيفه الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 بالدوري المصري الممتاز، جمعت بينهما الأحد.

وقلص الجونة فرص الزمالك في التتويج باللقب الأول منذ عام 2015، ومنح الأهلي حسم صراع الصدارة لصالحه، إذا ما تغلب على المقاولون العرب في المباراة المقبلة التي تجمع بينهما الأربعاء المقبل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "لن أتحدث عن المباراة فنيا، الزمالك يحق له الحصول على ركلتي جزاء خلال المباراة، محمود عاشور حكم اللقاء له سوابق معنا، لن أترك من قام بتعيينه حكما للمباراة، ما حدث مهزلة".

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وأكمل: "يجب تطهير نادي الجونة، لن أترك نادر شوقي (مسؤول فريق كرة القدم بالنادي)، سأقوم بملاحقته، كفى فسادا في المنظومة الكروية بمصر".

وواصل: "منتخب مصر يتحمل المسؤولية وكذلك اتحاد الكرة المحلي، طلبت قيد حارس مرمى بعد إصابة محمود جنش مع الفراعنة، لعبت مباراة الجونة بحارس واحد، لكن اتحاد الكرة يخاف من النادي الأهلي".

ويغيب جنش عن الزمالك لفترة طويلة بعد اصابته بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته مع منتخب مصر بمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف منصور: "من الآن أؤكد أن المقاولون العرب بقيادة المدرب عماد النحاس سيتساهل أمام الأهلي لكي يتوج الأخير بالدوري، تركوا أحمد علي يرحل دون ملاحقته، هناك مهازل سوف تحدث في هذا اللقاء".

وتقام يوم الأربعاء المقبل مباراة الأهلي والمقاولون، وكذلك الزمالك والإسماعيلي، ويحتاج حامل اللقب للفوز لكي يتم إعلانه بطلا للمسابقة دون النظر لنتيجة مباراته مع القلعة البيضاء يوم الأحد.

واختتم: "هناك تقييم عام وشامل، بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، سوف يرحلون، وسنعلن عن الصفقات بعد مباراة الأهلي، وكذلك موقف الجهاز الفني بقيادة خالد جلال".