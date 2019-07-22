المقاولون يرد على اتهامات مرتضى منصور بنية التساهل أمام الأهلي

تعجب محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، من التصريحات التي اتهمت فريقه بأنه سيتعمد التساهل خلال مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب المقاولون العرب أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وحال فاز الفريق الأحمر؛ فإنه سيتوج رسميا بطلا للدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أن المقاولون سوف يتساهل أمام الأهلي، نظرا لأن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون يعد من نجوم الأهلي السابقين.

وقال محمد عماد في تصريحات إذاعية مصرية: "نحن نستعد بقوة لمباراة الأهلي، كان هناك عدد من المعسكرات، ولعبنا مباريات ودية قوية للغاية، ونحن نريد الفوز باللقاء".

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وأكمل: "هناك معسكر قبل مباراة الأهلي بيومين، عكس ما نفعله في جميع المباريات، من العيب أن يتم الحديث عن التساهل أمام الأهلي، هذا ليس في مصلحتنا".

وأكمل: "الأهلي ليس في حاجة لأن نتساهل أمامه وكذلك الزمالك، نحن سنلعب بكل قوة، وفي النهاية النتيجة يعلمها الله، عماد النحاس سبق وفاز على الأهلي في الدور الأول".

وسبق ونجح المقاولون تحت قيادة مدربه الحالي عماد النحاس أن فاز على الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري المصري بهدف دون مقابل.

واختتم: "على مدار التاريخ، لاعبو الأندية الأخرى ينتظرون مباريات الأهلي والزمالك لكتابة التاريخ لأنفسهم، هي مباراة خاصة وليست مجرد 3 نقاط".

وكان الزمالك قد تعادل مؤخرا مع الجونة بنتيجة 2-2 لتتقلص أمال الفريق الأبيض في التتويج بالدوري الممتاز الموسم الحالي، حيث يحتاج الأهلي للفوز أمام المقاولون ليتوج بالمسابقة دون النظر لمباراة القمة في نهاية الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المسابقة برصيد 74 نقطة، بينما يوجد الزمالك ثالثا بـ69 نقطة.