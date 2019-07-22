بوادر أزمة بين رونالدو وساري في يوفنتوس

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ومدربه ماوريسيو ساري، بعد اعتراض اللاعب البرتغالي على استبداله خلال مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي وديا.

وشارك رونالدو في 63 دقيقة خلال المباراة، قبل استبداله بقرار من ساري، ليعترض على المدرب الإيطالي، في إشارة لرغبته في استكمال اللقاء حتى صافرة النهاية، وفقا لما أشارت إليه صحيفة "صن" الإنجليزية.

Advertisements

وسجل اللاعب البرتغالي هدفا لصالح يوفنتوس، في المباراة التي شهدت خسارة "السيدة العجوز" أمام توتنهام بنتيجة 2-3، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وجاءت أهداف الفريق اللندني بواسطة إيريك لاميلا في الدقيقة 31 ولوكاس مورا (ق 65) وهاري كين في الدقيقة الأخيرة.

في المقابل، وقع على أهداف "السيدة العجوز" كل من جونزالو هيجوايين في الدقيقة 56 ورونالدو قبل استبداله بثلاث دقائق.

وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب بمشاركة 12 فريقا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال والمكسيك.