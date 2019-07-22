فاروق الفيشاوي يخرج من المستشفى بعد أزمةٍ حرجة

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""الخليج 365"" من بيروت: تعرّض الفنان فاروق الفيشاوي لأزمةٍ صحية استدعت نقله إلى المستشفى فيما طلب له نجله الفنان أحمد الدعاء.

وكان الفنان القدير فاجأ الحضور أثناء استلام تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكداً أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ليطمئن الجمهور على صحته.

يشار إلى أن الصحف المصرية نقلت عن صديقه المقرب عماد محرم أنه عاد إلى بيته وهو بخير لكنه يعاني من انتكاسة صحية منذ ثلاثة أسابيع، ويتلقى العلاج في منزله. علماً أنه غادر المستشفى، بعد تحسن حالته.

يذكر أنه يشارك في العرض المسرحي "الملك لير" من بطولة الفنان يحيى الفخراني مع نخبة من النجوم الشباب، لكنه اعتذر عن المشاركة في عروضها بالمملكة العربية السعودية لدواعي صحية.