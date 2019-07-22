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""الخليج 365"" من بيروت: أوضحت الفنانة هنا شيحة سبب انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس في مقطعٍ صوتي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس. حيث قالت أن سبب انتهاء الحياة الزوجية يعود للقسمة والنصيب. موضحة أنهما لم يتفقا في بعض الأمور، لكنها شددت على انفصالهما بهدوء واحترام، قائلة: "ما حصلش نصيب.. انفصلنا بكل هدوء واحترام وبينا كل مودة.. أحمد راجل محترم جدًا وطيب وجدع بس إحنا متفقناش وكل حاجة قسمة ونصيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة توضح سبب انفصالها عن أحمد فلوكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.