شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل Vikings.. كاثرين وينك مع فلوكى بمهرجان Comic Con والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة العالمية كاثرين وينك، نجمة مسلسلVikings ، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورها مع نجوم وأبطال المسلسل أثناء حضورهما مهرجان Comic Con.

ونشرت وينك صوراً تجمعها مع طاقم العمل وبصحبة الممثل العالمى جوستاف سكارسجارد صاحب شخصية "فلوكى" الشهير وبصحبة الممثل العالمى أليكساندر لودوينج صاحب شخصية بورن لوثبروك، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلى سياق متصل، كشفت شبكة History التليفزيونية، فى بداية مايو الماضى، عن الملامح الأولى للموسم السادس والجديد من سلسلة Vikings بعد انتهاء عملية المونتاج واقتراب وضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

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