شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يهنئ Avengers Endgame على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جيمس كاميرون، مخرج فيلم Avatar الشهير، على تهنئة شركة مارفل وصناع فيلم Avengers Endgame، على اعتلاء عرش الأكثر تحقيقاً للإيرادات بعد تخطى الرقم القياسي الذى حققه فيلمه عام 2009 وهو 2.788 مليار دولار.

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Avatar بموقع الصور الشهير تويتر، تهنئة من كاميرون، قائلاً: "مبروك لفيلم Avengers Endgame على لقب ملك البوكس أوفيس فى التاريخ".

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وعلى سياق متصل أنهت شركة ديزنى تصوير مشاهد الجزء الثانى من فيلم Avatar، وجار معالجة المشاهد فى مرحلة المونتاج على أن يطرح الجزء الثانى فى 18 ديسمبر عام 2020، لخوض سباق الإيرادات من جديد بعد اضافة العديد من المؤثرات البصرية التى تظهر للمرة الاولى فى السينما.

الجزء الأول من فيلم "avatar" حقق إيرادات وصلت إلى ما يقارب 2.788 مليار دولار أمريكى حول العالم وعرض الفيلم فى أكثر من 100 دولة حول العالم، وهو ما ساهم فى انتشار الفيلم محققا إيرادات ضخمة حول العالم أكثر من الإيرادات التى حققها الفيلم فى بلده، حتى نجح فيلم مارفل الأخير فى تحطيم تلك الأرقام.

فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.