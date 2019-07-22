ندوة خالد الصاوي في قصر السينما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة فنية للفنان خالد الصاوي في قصر ثقافة السينما، بعنوان “نجم وندوة”، أدارها الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر.

خالد الصاوى عبر عن سعادته بهذه الندوة، مؤكدًا أن قصر ثقافة السينما سيشهد نجاحات كثيرة وازدهارا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الفن هو مرآة الواقع، والأعمال السينمائية التى قدمت خلال ٨ سنوات بها أحداث واقعية صادقة.

وأضاف أن الأغانى والقصائد تكون معبرة أكثر من الدراما في نقل وتوثيق الأحداث، لأن الدراما والروايات تحتاج لوقت أطول حتى تستطيع أن تعبر عن الواقع بشكل واضح.

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وتحدث الصاوي عن موقف أم كلثوم بعد نكسة ١٩٦٧، حيث قامت بالذهاب للجنود علي الجبهة لرفع معنوياتهم، وشدت بأغنية “وقف الخلق”، وتبرعت لصالح المجهود الحربي،كما تحدث عن الأفلام التى أنتجت خلال عام ٢٠١١، وعن مشاركته لمدة ١٨ يوما في الميدان أثناء ثورة 25 يناير.

الفنان المصري تحدث أيضا عن فيلم “الأصليين”، حيث أكد أنه يعتز جدًا بهذا الفيلم على الرغم من إنه ليس البطل الرئيسي له، مشيدا بعلاقته الجيدة بالمخرج مروان حامد منذ فيلم عمارة يعقوبيان مرورا بفيلم الفيل الأزرق ثم الأصليين، وفي ختام الندوة قام عبدالمنعم بتكريم خالد الصاوى وإهدائه شهادة تقدير.

وبعد الندوة عرض فيلم “الأصليين”، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة خالد الصاوي، ماجد الكدواني، منة شلبي، محمد ممدوح، كندة علوش، وهناء الشوربجي.

وتدور أحداث الفيلم حول رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرًا لسداد أقساط متأخرة، بعد أيام يفتح الباب ليلًا ليجد صندوق يحتوى هاتف محمول، ودعوة لوضع بصمته، في الهاتف ليشاهد سلسلة من الصور والفيديوهات التي تتناول ماضيه، ليتلقى مكالمة بعدها تقلب حياته رأسا على عقب.