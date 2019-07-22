فاروق الفيشاوي يتعرض لوعكة صحية شديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الممثل المصري فاروق الفيشاوي لوعكة صحية شديدة، الإثنين، بحسب ما أكده مصدر مقرب من العائلة.

وقال مصدر لـ"العين الإخبارية"، طلب عدم ذكر اسمه: "حتى هذه اللحظة لم يتم نقل الفيشاوي إلى المستشفى، وزاره في منزله أكثر من طبيب؛ لمتابعة تطورات حالته الصحية".

وكان فاروق الفيشاوي أعلن خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية، العام الماضي، إصابته بمرض السرطان، وشدد حينها على أنه لا يخاف هذا المرض، ويتعامل معه مثل نزلة البرد.