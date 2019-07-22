تدهور الحالة الصحية للممثل الكبير فاروق الفيشاوي

تدهورت الحالة الصحية للنجم الكبير فاروق الفيشاوي مؤخراً وذلك بعدما كشف أثناء تكريمه في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن إصابته بمرض السرطان.

وأكد الممثل أحمد الفيشاوي نجل فاروق الفيشاوي لـ”اليوم السابع”، أن حالة والده الصحية حرجة جداً، طالباً من الجمهور الدعاء له مشيراً إلى أنه يرافق والده في المنزل مع والدته سمية الألفي التي حرصت على التواجد معه فى هذه الفترة الصعبة.

وكان فاروق الفيشاوي قد كشف انه وبعد اجراء بعض الفحوصات الطبية كشف له الطبيب المعالج انه مصاب بمرض السرطان. واشار الى انه سيتعامل مع هذا المرض على انه صداع وبالاصرار والعزيمة سينتصر عليه. وشدد انه سيهزم المرض وسيحضر الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كي يهنئ زميل آخر على تكريمه.