إيمان البحر درويش يستعد لانطلاق "مكتوبلى اغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب

يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية لانطلاق العرض الغنائى الاستعراضى "مكتوبلى اغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية قريبا، ويأتى ذلك العرض ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفنى.



"مكتوبلى اغنيلك" يناقش ما وصلنا إليه من ترد واضح في مجال الموسيقى والغناء في إطار كوميدي غنائي استعراضي، ويضع الحل للخروج من تلك الأزمة.



العرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان وليد طه، ويضم نخبة من ألمع النجوم الفنان إيمان البحر درويش، الفنانة شيرين، الفنانة صفاء جلال، الفنان وائل علاء، الفنان مصطفي عبدالسلام ، الفنان فتحي سعد، الفنان محمود تركي، الفنانة مروة جمال، الفنان محمد مجدي، الفنان زكي لوجو، الفنان حمزة خاطر.



موسيقي وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د.أحمد يونس وتأليف المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام ، معالجة وإخراج الفنان عبد المنعم محمد.

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