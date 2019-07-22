شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood لتوم هانكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood " للنجم هوليوود الشهير توم هانكس، عن مواعيد عرض الفيلم حول العالم، فمن المقرر أن يعرض فى الولايات المتحدة الأمريكية 22 نوفمبر المقبل، بينما سيعرض فى إندونسيا فى 27 نوفمبر المقبل، وبعرض فى سنغافورة يوم 28 نوفمبر، وفى إنجلترا يوم 6 ديسمبر المقبل.

فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood" هو عمل مبنى على قصة حقيقية حول صداقة بين فريد روجرز والصحفى توم جونود، ويشارك توم هانكس بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم كريس كوبر وماثيو ريس ومادى كورمان وكتيى كريستال وغيرهم.