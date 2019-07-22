شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..هيلان ميران تسيطر علي التريللر الرسمي لـ Catherine the Great والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي مسلسلات شبكة HBO التريللر الرسمي لمسلسل " Catherine the Great " للنجمة العالمية هيلان ميران ، ووصلت مدة التريللر إلي دقيقة وعشر ثواني جمعت عدد من لقطات العمل، وتصدرت التريللر نجمة الأوسكارهيلان ميران ذات الـ 73 عام .

و مسلسل " Catherine the Great " من المقرر عرضه في موسم الخريف، ويشارك هيلان ميران في بطولة المسلسل عدد من النجوم العالمين من أبرزهم جيسون كلارك وجورجينا بيدلي و توماس دوهرتي و انطونيا كلارك وغيرهم

تلعب هيلين ميران دور نجمة " Catherine the Great "، التي حكمت الإمبراطورية الروسية وغيرت مكانتها في العالم وذلك في القرن الثامن عشر .

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