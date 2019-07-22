شكرا لقرائتكم خبر عن مهدى مزين وأحوزار يجتمعان فى ثالث ليالى مهرجان إفران الدولى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنان المغربي مهدي مزين مع مطرب الأغنية الشعبية المغربية أحوزار لأول مرة في حفل غنائي واحد خلال مشاركتهما فى مهرجان إفران الدولي، وذلك في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

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ويخطف مزين قلوب جمهوره بتوليفة من أغانيه ذات طابع الرومانسية، مثل "خليتي في قلبي جرح" و"يا ويلي آه"، بينما يطربهم أحوزار بمزيج من روائع الموسيقى الشعبية المغربية، وذلك في ثالث سهرات مهرجان إفران الغنائية في نسخته الرابعة، ضمن ليالي أهازيج الأرز الاحتفالية.