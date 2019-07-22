شكرا لقرائتكم خبر عن ثانوس ينسف Avatar ويتصدر الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة شديدة خاضتها شركة "مارفل" لتتربع بفيلمها الشهير Avengers Endgame على عرش الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما، والتفوق على فيلم ديزنى الشهير Avatar الذى احتل الصدارة منذ عام 2009.

وأخيرا بعد طرحه للمرة الثانية وإضافة مشهد جديد ضمن الأحداث، نجح فيلم Avengers Endgame، فى تخطى الرقم القياسي الذى حققه avatar وهو 2 مليار و 788 مليون دولار، وأصبح الأعلى فى التاريخ بفارق بضعة عشرات من الملايين.

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وعلى سياق متصل أنهت شركة ديزنى تصوير مشاهد الجزء الثانى من فيلم Avatar، وجار معالجة المشاهد فى مرحلة المونتاج على أن يطرح الجزء الثانى فى 18 ديسمبر عام 2020، لخوض سباق الإيرادات من جديد بعد اضافة العديد من المؤثرات البصرية التى تظهر للمرة الاولى فى السينما.

الجزء الأول من فيلم "avatar" حقق إيرادات وصلت إلى ما يقارب 2.788 مليار دولار أمريكى حول العالم وعرض الفيلم فى أكثر من 100 دولة حول العالم، وهو ما ساهم فى انتشار الفيلم محققا إيرادات ضخمة حول العالم أكثر من الإيرادات التى حققها الفيلم فى بلده، حتى نجح فيلم مارفل الأخير فى تحطيم تلك الأرقام.

فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.