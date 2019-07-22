شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس دنيا سمير غانم فى حفل ختام كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة دنيا سميرغانم، جمهورها مقطع فيديو لها من كواليس حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت يوم الجمعة الماضى، فى استاد القاهرة الدولى.
وظهرت دنيا فى الفيديو، من أول وصولها الاستاد والاستعداد للظهورعلى المسرح والغناء، موجها رسالة شكر لمن سجل لها هذه اللقطات المميزة.
وأحيت دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية قبل مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال، وقدمت أغنية "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال.
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