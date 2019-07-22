بينهم أحلام والأغا.. نجون الفن ينعون صابرين بورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة البحرانية صابرين بورشيد التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

نشوى مصطفى

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها على "إنستجرام": " خالص العزاء لأسرة وأصدقاء وجمهور الفنانة البحرينية صابرين بورشيد... الله يرحمك ويغفر لك ويرزقك صحبة سيدنا النبي آمين".

دنيا بطمة

كما نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو من صور للراحلة بخلفية دعاء ديني، وعلقت: "الله يرحمك أختنا العزيزة صابرين بورشيد عظم الله أجركم ويارب تجعلها من أهل الجنة".

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أحلام

وكتبت المطربة الإماراتية أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " صابرين بورشيد الله يرحمها ويغفر لها خبر مفجع، اللهم اغفر لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء".

مصطفى الأغا

ونعى الإعلامي مصطفى الأغا الراحلة، عبر حسابه بـ"تويتر"، معلقًا على صورة لها بالقول: "يوم حزين للإعلام العربي بوفاة الزميلة صابرين بورشيد بعد صراع لم يستمر طويلاً مع المرض وهي في أوائل الثلاثينات إنا لله وإنا إليه راجعون".

بلقيس فتحي

ومعلقة بصورة أيضًا للفنانة الشابة الراحلة، كتبت الفنانة بلقيس فتحي عبر "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة صابرين بو رشيد وفي الحقيقة أنا مصدومة لأنها كانت مثل النسمة الخفيفة على القلب وحصل كل شيئ فجاة ولكنه قضاء الله وقدره ولا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم ارحمها واغفر لها وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان". ​