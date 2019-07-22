محمود العسيلي ينشر صورًا مع جمهوره: " كان معاهم وسايط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمود العسيلي صورًا مع جمهوره عبر خاصية "الاستوري"، من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق العسيلي على الصور بقوله: " دول عينة صغيرة أوي من ناس كتير أوي كان معاهم وسايط". وجاء ذلك ردًا على الفيديو المتداول للعسيلي، الذي يسخر فيه من أحد معجبيه الذي طلب منه أن يتقط معه صورة، حيث رد عليه قائلاً: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا، جامد يعني".

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